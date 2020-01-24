Москва, 24 января 2020, 06:08 — REGNUM Проверка технических характеристик 24 новых смартфонов различных торговых марок была проведена специалистами «Роскачества», 23 января сообщается на сайте ведомства.
Эксперты «Роскачества» оценивали качество работы и прочность камер, дисплеев и аккумуляторов, а также проверяли другие параметры. В эксперименте были проверены смартфоны 14 брендов.
Специалисты сравнивали распечатанные фотографии, сделанные с камер гаджетов в различных условиях, измеряли емкость и продолжительность работы аккумуляторных батарей, производили механические воздействия на аппараты и заливали их водой.
В итоге они пришли к заключению о том, что бюджетные смартфоны могут соревноваться с более дорогими моделями.
Как сообщало ИА REGNUM, издание Android Authority назвало аппарат китайского бренда Realme под кодовым названием RMX2071 наиболее производительным смартфоном в мире.
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