Вашингтон, , 02:37 — REGNUM На 27 января из-за плохой погоды перенесла компания SpaceX запуск ракеты-носителя с 60 микроспутниками, которые предназначены для предоставления высокоскоростного доступа в интернет. Об этом 24 января сообщается на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

«Погода продолжает оставаться неблагоприятной, поэтому команда теперь нацелена на понедельник, 27 января для запуска Starlink», — говориться в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, компания SpaceX планировала осуществить запуск ракеты-носителя с 60 микроспутниками 24 января.

Напомним, SpaceX формирует группировку из орбитальных микроспутников (весом до 500 кг) системы Starlink для предоставления услуг глобального широкополосного доступа к сети интернет по стандарту 5G. К настоящему времени проведено три запуска ракет-носителей Falcon 9 с пакетами по 60 спутников Starlink. Последний — 7 января 2020 года.

Планируется, что общее количество спутников этой группировки превысит 30 тысяч.

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