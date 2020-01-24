Менло-Парк, США, , 00:39 — REGNUM Нарушения в работе социальной сети Facebook зафиксированы в нескольких странах, 23января сообщается на специализированном сайте Downdetector.

Максимальное число проблем, с которыми столкнулись держатели аккаунтов Facebook, связаны с просмотром ленты — 43%. Примерно 31% пользователей сообщают о полном отключении социальной сети. Еще 25% людей столкнулись с проблемой входа в учетную запись.

Подавляющее число жалоб поступило от пользователей из США, Австралии, Латинской Америки, некоторых государств Европы, а также России. В РФ больше всего сообщений о сбоях поступило из Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января сбои произошли в работе поисковика Google, почтового сервиса Gmail и видеохостинга YouTube.

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