Пекин, , 23:27 — REGNUM В Китае объявлено о предстоящем в июле 2020 года запуске специального космического зонда для исследования Марса, и это будет первая такая миссия китайской космонавтики в истории, сообщает 23 января Синьхуа со ссылкой на публикацию в молодёжной газете «Чжунго цинняньбао» («Китайская молодежь»).

По сообщению Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, зонд будет запущен с помощью новой ракеты-носителя «Чанчжэн-5», которая недавно успешно прошла через очередное плановое испытание, связанное с проверкой функционирования водородно-кислородного двигателя. Как сообщают конструкторы и испытатели, это было последнее такое испытание перед окончательной сборкой ракеты, которая к лету текущего 2020 года будет полностью готова к старту.

Отметим, что марсианская миссия — не единственная, которая связывается китайской космонавтикой с новым носителем. В частности, сообщается о том, что планируется также запустить зонд на Луну с последующим возвратом на Землю собранных на луне образцов грунта.