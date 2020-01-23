Нью-Дели, , 15:56 — REGNUM Автомобили южнокорейской компании Hyundai Motor возглавили ежегодный рейтинг качества новых автомобилей (Initial Quality Study) J.D. Power на индийском рынке. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, автомобили южнокорейской компании возглавили рейтинг в пяти из семи сегментов. Автомобиль Hyundai Santro возглавил рейтинг качества в сегменте субкомпактный автомобиль, Hyundai Elite i20 — в сегменте малогабаритный автомобиль, Hyundai Verna — среднеразмерный автомобиль, Hyundai Venue — в сегменте компактный внедорожник, Hyundai Creta — в сегменте внедорожник.

Отмечается, что в сегменте минивэн и компактвэн (MPV) рейтинг возглавил Maruti Suzuki Ertiga, а в сегменте компактный седан (entry midsize) — Honda Amaze.

Известно, что исследование качества проводилось американским маркетинговым агентством J.D. Power в течение года с октября 2018 года по октябрь 2019 года. В исследовании принимали участие 66 автомобилей 13 марок.