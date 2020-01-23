Рим, , 15:39 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo в свой 100-летний юбилей 24 июня 2020 года представит новую модель. Об этом сообщается на сайте Motori Online.

По информации журналистов издания, бренд может представить либо небольшой кроссовер B-сегмента, который построен на платформе PSA, либо спортивный гранд-тур. Если судить по производственному плану марки, то в компании хотят расширить свою модельную линейку кроссовером, чей выпуск запланировано на 2022 год.

Если это так, то новый кроссовер будет компактнее моделей Stelvio и Tonale.

Тем не менее официальной информации о новинке, которая станет юбилейной, пока нет.

Напомним, на заводе Mazda во Владивостоке был собран 200-тысячный автомобиль с момента начала их производства в сентябре 2012 года.

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