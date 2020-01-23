Пекин, , 14:58 — REGNUM Китайские военные дали достаточно критичную оценку уровню системы противоракетной обороны Индии. Индия недавно завершила создание отечественной системы ПРО, сообщалось, что все испытания прошли успешно. Систему собираются развернуть вокруг столицы страны Дели. На это уйдёт примерно три-четыре года. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на сайт минобороны Китая China Military Online.

По мнению китайских военных, система противоракетной обороны — это очень сложный проект, отражающий общую мощь крупной страны. Данный проект требует основательной и прочной технической базы с точки зрения системы раннего предупреждения о ракетном нападении, системы перехвата ракет и системы командования и управления.

По сравнению с Россией, США, Израилем и другими странами, обладающими мощным противоракетным потенциалом, индийская технология полностью отстала, а её исследования и разработки имели слишком много направлений. Кроме того, военные Китая считают, что Индия провела слишком мало испытаний, их явно недостаточно, чтобы полностью понять технологию.

Отмечается, что Индия приняла самый консервативный план во всех своих противоракетных испытаниях: только перехват цели, место запуска которой, скорость и направление полёта, высота или баллистические параметры известны, и нет никакого активного маневрирования и изменения на траектории. Такой подход к испытаниям, как «попадание в неподвижную цель», не соответствует реальной боевой обстановке и не может по-настоящему проверить устойчивость и надежность противоракетной системы, поэтому результаты испытаний вряд ли надежны.

Кроме того, Индия в значительной степени опирается на технологии противоракетной обороны развитых стран, и многие части её отечественной системы противоракетной обороны используют иностранные технологии, что серьезно ограничивает её боеспособность.

Китайские военные приходят к выводу, что Индии предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет создать действительно эффективную национальную систему противоракетной обороны.