Сеул, , 14:30 — REGNUM В Южной Корее приступят к массовому производству новых тяжелых торпед. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

По их словам, данное решение было принято на заседании комитета по оборонному развитию, прошедшем 22 января под председательством министра обороны Чон Гён Ду.

Известно, что реализация проекта общей стоимостью 660 млрд вон (~$566,7 млрд) продлится до 2031 года. Подписание контракта о начале производства запланировано на март текущего года.

Тяжёлая торпеда «Чунорэ II» — противолодочная ракета вертикального старта нового поколения, используемая на подводных лодках — кораблях класса «Чанбого III» (KSS-3) и «Чанбого II» (KSS-2). Торпеда предшественница — «Белая акула».