Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Калифорнийские тюнеры из компании Neuron EV показали компьютерные изображения своего будущего электрического кроссовера VEGA на фирменной модульной платформе. Об этом сообщается на сайте TheNextAvenue.

Кроссовер VEGA TheNextAvenue

По словам специалистов компании, это авто будет совмещать в себе комфорт и прочность пикапа.

Габариты новинки почти такие же, как и у Volkswagen Touareg. Длина электрокара будет равна 4877 мм, а ширина — 1981 мм. Экстерьер Neuron EV VEGA выполнен в стилистике моделей, которые были представлены стартапами до этого.

Кроссовер имеет тонкую светодиодную линию оптики, проходящую вдоль через весь бампер, а также выдвижные ручки дверей. Вместо зеркал заднего обзора установлены камеры.

Стоит отметить, что аккумуляторные батареи электромобиля находятся под полом 5-местного салона.

Ранее тюнинг-ателье Roush вместе с компанией 5.11 Tactical представили лимитированную версию пикапа под названием Ford F-150 5.11 Tactical Edition с агрегатом V8 производительностью 650 л. с.

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