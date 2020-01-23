Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Roush совместно с компанией 5.11 Tactical представило ограниченную версию пикапа под именем Ford F-150 5.11 Tactical Edition с мотором V8 мощностью 650 «лошадей». Об этом сообщается на сайте HotСars.

Всего будет выпущено 150 экземпляров рестайлингового автомобиля. Все они будут изготовлены в 2020 году.

Тюнерам удалось увеличить производительность мотора в стандартной версии пикапа с 395 л. с. до 605 «лошадей» благодаря нагнетателю Roush TVS R2650. Кроме того, увеличение максимальной мощности обеспечивается активной выхлопной системой Roush, которая имеет четыре режима: Touring, Off-Road, Sport и Custom.

В комплект экипировки модели входят инструмент, спортивная сумка с эмблемой ателье, фирменная шляпа и сумка с флагом Соединённых Штатов.

Ранее стало известно, что компания Ford готовится предложить своим клиентам в Европе и Соединённых Штатах новый товарный знак Stormtrak.

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