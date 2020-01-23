Рим, , 11:50 — REGNUM Итальянский автопроизводитель Maserati представит свой абсолютно новый спортивный автомобиль в эксклюзивной версии Edizione Ribelle не ранее мая 2020 года. Об этом сообщается 23 января на портале Motor.ru.

В общей сложности итальянская компания выпустит 225 единиц спорткаров. Из них версий Ghibli S Q4 будет 100 единиц, машин Levante S — 100 экземпляров и модификаций Quattroporte S Q4 — 25 штук. Все эти версии будут созданы на основе модели GranSport.

Внутри машин из ограниченной серии будут установлены спортивные сиденья. Салон всех авто украшает двухцветная кожаная отделка. Кроме того, новые спецверсии снабжены декоративными накладками из углепластика, а на подголовниках имеются логотипы Maserati.

Уже в начальных комплектациях у Edizione Ribelle есть аудиосистема Harman Kardon, электрообогрев рулевого колеса и кресел. Также имеется опция вентиляции кресел.

Ранее автокомпания Jannarelly Automotive из Дубая провела премьеру спецверсии спорткара Design-1 под наименованием UK Edition. Авто представлено в разноцветных цветах и только для Великобритании.

Читайте также: Появились подробности о новом компактном кроссовере Toyota