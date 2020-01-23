Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Компания Cruise представила электрический автономный электромобиль Cruise Origin. Об этом сообщается на сайте СleanTechnica.

В компании Cruise отметили, что новинка станет массовым авто. Появление Origin в повседневной жизни сможет решить целый ряд проблем, связанных с владением машины, оплатой проезда, пробками и экологией.

Экологичный Cruise Origin получает инновационный интерьер без рулевого колеса, педалей и приборной панели. Освободившееся от этого пространство позволило создать просторный интерьер с двумя рядами сидений, которые обращены друг к другу. Построена новинка на новой электрической платформе от General Motors.

В компании отмечают, что продаваться такие машины не будут. Авто поступят в распоряжение нового сервиса Cruise.

Напомним, за публикацию заведомо ложной информации о вредных веществах в выхлопных газах моделей Volkswagen суд Канады приговорил немецкий автоконцерн к штрафу в размере 149,5 млн долларов. Представители Volkswagen на судебном процессе свою вину признали.

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