Токио, , 10:47 — REGNUM В японской компании Honda не исключают появление в модельной линейке своих электрокаров «заряженной» версии Type R. Об этом заявил помощник руководителя проекта Honda E Такахиро Шинья в интервью Top Gear.

Шинья отметил, что «заряженная» версия Type R с новой платформой, двигателем и колёсами будет потреблять больше энергии, что скажется на запасе хода авто.

«Как инженеры, мы хотим сделать Type R для каждой модели, но важно то, хочет ли клиент этого», — подчеркнул помощник руководителя проекта Honda E.

У актуальной модели Honda E в линейке агрегатов два различных мотора. Один из них имеет мощность 134 л. с., а производительность второго равна 152 л. с. Последний агрегат позволяет электромобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,3 секунды.

Стоит отметить, что мотор у электрокара размещён в задней части. Для питания обоих движков используются одинаковые аккумуляторы мощностью 35,5 кВт — ч. Максимальный запас хода авто без подзарядки равен 220 км.

Ранее автокомпания Honda представила рестайлинговый кроссовер UR-V, имеющий большие габариты и иной экстерьер. Кроме того, новинка получила широкий набор систем безопасности.

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