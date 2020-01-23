Ульяновск, , 09:43 — REGNUM Ульяновский автомобильный завод совместно с ООО «Автодом» представил универсальную грузопассажирскую модификацию фургона УАЗ «Профи». Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

УАЗ «Профи» Автоновости дня

В зависимости от исполнения модель может в себя вмещать до восьми человек. Новинка оснащена битопливной силовой установкой с газобаллонным оборудованием.

В автомобиль между рамой и кузовом могут быть размещены от двух до четырёх 50-литровых металлических баллонов. Такой запас позволяет автомобилю преодолевать более 1000 км без подзаправки.

Корпус фургона создан из композитных материалов. Кроме того, он имеет дополнительную тепло‑ и шумоизоляцию. Внутри авто имеются трехточечные ремни безопасности, отопитель салона и три светильника.

Продаётся автомобиль с двумя вариантами надстроек — со сдвижной перегородкой и стационарной перегородкой. Модель со стационарной перегородкой доступна с пятиместным, семиместным или восьмиместным вариантами пассажирского отсека.

Напомним, с начала текущего года на автомобильном рынке России на 58 000 рублей выросла стоимость двух комплектаций модели УАЗ «Профи». Повышение стоимости затронуло только авто с двухрядной кабиной.

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