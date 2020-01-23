Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Американское тюнинг-ателье East Coast Defender создало Range Rover Classic с двигателем от Cadillac Escalade. Об этом сообщается на сайте DailyTimes.

Для проекта под названием Gunn специалисты ателье взяли модель Range Rover Classic LWB первого поколения, которая выпускалась с 1970 по 1994 год.

Автомобиль оснащен 409-сильным мотором V8 L92 от модели Cadillac Escalade рабочим объёмом 6,2 л. Двигатель агрегатируется с 6-скоростной автоматической коробкой передач.

Кроме того, Range Rover получил регулируемую пневматическую подвеску, систему выхлопа Borla Performance, светодиодные фонари и диски размером 18 дюймов Kahn Defend 1983.

В салоне автомобиля имеются цифровые приборы, а также кресла с кожаной обивкой Torino Salsa Red.

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