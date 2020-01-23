Нью-Йорк, США, , 07:36 — REGNUM Первый тестовый полёт нового самолета Boeing 777X был перенесён с 23 на 24 января из-за погодных условий. Об этом 22 января компания сообщила на своей странице в Twitter.

«Мы откладываем первый полет 777X, который должен был состояться завтра, 23 января, из-за погоды. В настоящее время команда оценивает возможность совершить полет 24 января», — говорится в сообщении.

Решение перенести первый испытательный полет лайнера 777X на начало 2020 года, вместо осени 2019 года, было принято компанией из-за проблем с разработкой двигателя.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года американская компания Boeing провела презентацию новой модели широкофюзеляжного и самого длинного пассажирского самолёта Boeing 777X.

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