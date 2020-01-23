Каракас, , 06:45 — REGNUM В Венесуэле произошло массовое отключение электроснабжения и интернета по меньшей мере в четырёх штатах. Об этом сообщает мониторинговое агентство Netblocks.

Как следует из информации агентства, в 20:00 по местному времени 22 января интернет-соединения были прерваны в штатах Мерида, Тачира, Трухильо, Сулия. По утверждению агентства, это свидетельствует о проблемах с электроснабжением в названных штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие масштабные перебои с электроснабжением в Венесуэле возникли 18 января. Сильнее всего пострадали штаты Тачира, Мерида и Карабобо.

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