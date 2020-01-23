Пекин, , 02:43 — REGNUM Технические корабли космического слежения «Юаньван-3» и «Юаньван-7» вернулись в порт Китайского департамента спутникового слежения и контроля после завершения мониторинговых миссий, сообщает 22 января издание Science and Technology Daily.

В настоящее время все четыре корабля спутникового слежения, находящихся на службе, включая «Юаньван-5» и «Юаньван-6», вернулись в Китай после рабочих походов. С ноября 2019 года «Юаньван-5», «Юаньван-7» и «Юаньван-3» успешно провели миссии дистанционного морского мониторинга для пуска ракет-носителей «Чанчжэн-5 Y3» в Тихом океане.

После этого «Юаньван-5» вернулся в порт, а «Юаньван-3» отправился со следующей миссией. «Юаньван-7» провёл пять месяцев, выполняя задачи мониторинга и контроля во время пуска самого тяжелого китайского спутника «Шицзянь-20».

За прошедшие пять лет корабли «Юаньван» провели 17 мониторинговых миссий и одну задачу по перевозке ракеты. В общей сложности они провели в море 550 дней, пройдя 130 тыс. миль в 2019 году.

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