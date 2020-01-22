Берлин, , 15:01 — REGNUM В рамках спецмероприятия «Мотор, Туризм 2020» в Штутгарте немецкая компания Hunerkopf представила необычную версию фургона Sprinter для соколиной охоты. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Sprinter для соколиной охоты CarsWeek.Ru

Фургон выполнен в кузове кабриолет. В салоне авто имеются спецкресла и два телевизора. Со стороны кабины водителя имеется небольшой стеклянный навес.

Заказал экзотический фургон в тюнинг-ателье любитель соколиной охоты. Машина имеет всё необходимое для этого занятия — от лебедки и бара на крыше до шноркеля.

Для передвижения в условиях бездорожья авто оснащено массивными 37-дюймовыми шинами BFGoodrich Mud Terrain и большими колесными арками.

В движение фургон приводит дизельный мотор мощностью 128 л. с., работающий с системой полного привода.

Стоит автомобиль чуть менее 300 тыс. долларов (около 18,6 млн рублей).

Напомним, в 2019 году Mercedes-Benz Sprinter стал бестселлером марки. За прошедший год дилеры автокомпании продали в России на 24% малотоннажных моделей Sprinter больше, чем в 2018 году.

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