Канберра, , 14:44 — REGNUM Австралийская компания OzX Corp создаёт концепт самоходного туристического прицепа. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Концепт самоходного туристического прицепа Motor1

Главной особенностью прицепа является его возможность самостоятельно передвигаться. Мощность такого туристического трейлера соответствует 11 л. с. в обычном режиме и 22 л. с. в кратковременном периоде.

Таким образом, отсоединённый от автомобиля прицеп может «самостоятельно» припарковаться. Это значительно облегчает парковку в ограниченном пространстве.

Кроме того, силовая установка прицепа облегчит движение машины, которая будет буксировать этот прицеп. Также данный прицеп не станет обузой при преодолении крутых склонов.

Стоит отметить, что дизайн прицепа выглядит весьма брутально, благодаря черной окраске и агрессивным вездеходным шинам.

Однако купить этот трейлер от компании OzX Corpпока нельзя, так как он все ещё находится в стадии разработки.

Напомним, компания Easy Caravanning в Нидерландах представила туристический прицеп под названием TakeOff, который весит всего 750 кг. Он имеет не только малый вес, но и компактные размеры.

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