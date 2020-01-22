Вашингтон, , 14:31 — REGNUM Американская компания Apple готовится начать массовое производство недорогого iPhone. Он станет первым бюджетный смартфон компании после выпуска iPhone SE в 2016 году. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами выпуска.

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По данным собеседника, сборку новой модели поставщики корпорации планируют начать уже в феврале 2020 года. В компании уточнили, что этим займутся Hon Hai Precision Industry, Pegatron и Wistron.

Источник издания добавил, что выпуск бюджетного телефона связан с намерением компании конкурировать на наиболее быстро развивающихся рынках телефонов, особенно в Индии.

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Известно, что по дизайну телефон будет похож на iPhone 8, диагональ экрана составит 4,7 дюйма. У него не будет биометрической аутентификации Apple Face ID, но он будет оснащён тем же процессором, что и нынешнее флагманское устройство Apple — iPhone 11. Цена гаджета пока не называется.

Новый смартфон должны представить в штаб-квартире Apple в Купертино в марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2013 по 2015 год компания Apple ежегодно выпускала две новые модели смартфонов, а с 2015 года по 2019 — четыре. По данным СМИ, в 2020 году линейка смартфонов iPhone американской компании Apple будет насчитывать шесть разных моделей. Так, две модели iPhone будут оснащены жидкокристаллическими дисплями LCD, а другие четыре модели — дисплеями на органических светодиодах OLED.

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