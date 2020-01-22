Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Американский автопроизводитель Chevrolet представит слегка обновлённую модель Trailblazer. Об этом сообщается на сайте Autos Segredos.

У внедорожника будет обновлён только внешний вид. Без перемен останется техническая часть авто.

По предварительной информации, модернизации будет подвержена только передняя часть авто. Модель может получить обновлённый бампер, иную радиаторную решётку и новую головную оптику. Также ожидается, что внутри автомобиля появится более современная мультимедийная система.

В линейке двигателей у обновлённого Trailblazer, по-видимому, будет либо турбированный дизель объёмом 2,8 л производительностью 200 л. с., работающий с 6-скоростным «автоматом» и приводом 4×4, либо 180-сильный дизельный мотор объемом 2,5 литра с задним или полным приводами.

Официальная премьера обновлённого внедорожника Chevrolet Trailblazer состоится в 2020 году.

Напомним, компания Chevrolet создаст на базе хэтчбека Chevy Bolt для авторынка КНР электрокроссовер Buick Velite 7. Электрокар снабдят фарами, выполненными в форме крючков, и модернизированным бампером.

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