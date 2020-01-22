Токио, 22 января 2020, 10:22 — REGNUM Японский автопроизводитель Lexus создал новую концептуальную версию внедорожника GX под названием Overland. Об этом сообщается на портале Motor1.

Новая версия Lexus GX
Новая версия Lexus GX
Motor1

Новинка была представлена на международном автосалоне в Монреале.

На крыше Lexus GX Overland установлена палатка, которая включает в себя выдвижной тент и бак для душа. Lexus оснастил внедорожник темными, двухцветными колесами и изящными внедорожными шинами Toyo.

Кроме того, компания озаботилась тем, чтобы увеличить дорожный просвет с помощью компонентов подвески Icon. Для дополнительной защиты под корпусом предусмотрены защитные пластины.

Кузов машины окрашен в светло-голубой цвет, а на боках имеется графический рисунок. Сиденья внутри GX Overland покрывает красная кожа, а дверные панели окрашены в черную гамму.

Мультимедийная система состоит из аудиосистемы Mark Levinson с 17 динамиками. А для удобства пассажиров сзади есть экраны.

Под капотом внедорожника стоит V8 на 4,6 л мощностью 305 л. с. и 446 Н·м крутящего момента. Агрегатируется он с 6-ступенчатой коробкой «автомат» и полным приводом.

Напомним, в 2019 году на российском авторынке было продано 22,4 тыс. автомобилей Lexus.

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