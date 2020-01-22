Токио, , 09:16 — REGNUM Японский автопроизводитель Infiniti перенёс на несколько месяцев начало производства купеобразного кроссовера QX55. Об этом сообщает издание Automotive News.

Первоначально запуск производства Infiniti QX55 планировался на июнь 2020 года, однако теперь начало производства кроссовера перенесено на ноябрь текущего года.

Информации об авто не так много. Известно только, что кросс-купе Infiniti QX55 придется конкурировать с кроссоверами BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Ожидается, что в качестве агрегата у QX55 будет турбированная «четвёрка» объёмом 2 л и мощностью 272 л. с. Двигатель будет агрегатироваться с вариатором и системой привода 4×4.

Сообщается, что производство нового автомобиля будет организовано на заводе в мексиканском городе Агуаскальентес.

На авторынке Северной Америки новинка появится в декабре 2020 года, а на других рынках его можно будет купить не ранее 2021 года.

Напомним, с января по ноября 2019 года на авторынке РФ было реализовано порядка 270 тыс. новых легковых машин японских марок — на 10% ниже уровня продаж за аналогичный периода 2018 года.

Читайте также: Появились официальные изображения нового Infiniti QX55