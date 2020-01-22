Париж, , 08:53 — REGNUM В Южной Корее под местным брендом Samsung будут производить купеобразный кроссовер Arkana. Об этом сообщается на сайте Bobaedream.

Автопроизводитель также планирует поставлять новый автомобиль в Европу, где он будет выпускаться под логотипом Renault.

Стоит отметить, что российская версия Arkana построена на улучшенной платформе B0 от Renault Duster, а корейский вариант модели базируется на платформе CMF-B. Если в России купеобразный кросс имеет исполнение привода 4WD, то привод у корейской Arkana будет передний.

Ожидается, что в линейку двигателей купеобразного Samsung войдёт 157-сильный дизельный мотор dCi рабочим объёмом 1,5 л и бензиновый турбированный мотор H5H объёмом 1,3 л.

Напомним, в 2019 году бренд Renault занял четвертое место по реализации новых автомобилей среди всех автопроизводителей в России. Всего за прошедший год компания продала в РФ 144 989 моделей. Это на 6% больше, чем в 2018 году.

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