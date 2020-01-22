Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Запуск ракеты-носителя с 60 микроспутниками, которые предназначены для предоставления высокоскоростного доступа в интернет, намеревается провести 24 января компания SpaceX. Об этом 22 января сообщается на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

В компании собираются провести запуск ракеты-носителя «Falcon 9» 24 января в 10:54 по местному времени (18:54 мск) с территории базы американских ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида).

Также известно, что ранее пуск несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.

Отметим, компания SpaceX на первом этапе планирует с помощью сети Starlink, предназначенной для обеспечения интернетом всех жителей Земли, предоставить его для южной части США к концу текущего года. По информации представителей компании, всего для реализации данного проекта потребуется около 12 тысяч спутников общей стоимостью $10 млрд, причем эксперты считают данную цифру явно заниженной.