Киев, , 08:24 — REGNUM Украинским силовикам представили новый разведывательный беспилотный летательный аппарат «Берегиня», сообщила 21 января пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

Аппарат был разработан предприятием «Меридиан» им. Королёва. Беспилотник весит менее 2 кг, а его рама распечатана на 3D-принтере из карбона.

Квадрокоптер готов к использованию в течение двух минут, замена аккумулятора — менее минуты, за три секунды он набирает высоту 100 м.

Аппарат оснащён цифровой и аналоговой камерой, изображение с них поступает не только оператору, но и на наземную станцию. Беспилотник имеет защищённые каналы связи и средства защиты от обнаружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее над западной окраиной Донецка силы ПВО Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотник «Мэвик Про». После потери аппарата-разведчика ВСУ прекратили артиллерийские обстрелы территории.

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