Пекин, , 02:14 — REGNUM Китайский региональный турбовинтовой лайнер MA700 будет демонстрировать особую эффективность на рынке ближнемагистральных и среднемагистральных авиаперевозок на фоне растущего рыночного спроса на воздушные перевозки в стране, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Как сообщили в государственной Авиационной промышленной корпорации Китая (AVIC), проект MA700 вошел в финальную стадию сборки. Сборка будет осуществляться как для первого тестового полета, так и для статичных испытаний. Первый самолет предполагается собрать к середине года, а первый полет должен состояться позднее в течение года.

Самолет рассчитан на 70 посадочных мест и имеет передовой аэродинамический дизайн. Он будет оборудован турбовинтовым двигателем PW150C, интегрированной системой авионики и электродистанционной системой управления полетом. Новый дизайн позволит самолёту соблюсти баланс между скоростью полета и экономичностью.

Напомним, что MA700 является уже третьим представителем семейства региональных турбовинтовых лайнеров «Новая лодка», которое разрабатывается AVIC XAC Commercial Aircraft Co., Ltd. в Сиане, столице провинции Шэньси. В настоящее время у Китая суммарно имеется еще 109 самолетов моделей MA60 и MA600, которые уже получили на руки авиакомпании.

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