Вашингтон, , 18:38 — REGNUM Apple отказалась от шифрования облачного сервиса iCloud под давлением ФБР. Об этом 21 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на инсайдеров.

Согласно предоставленной ими информации, компания решила не внедрять технологии, известные под кодовым названием KeyDrop и Plesio, ещё около двух лет назад. Источник сообщил, что Apple не планирует снова «тыкать палкой в медведя», рискуя получить новый конфликт с ФБР. Впрочем, другой источник сказал, что компания также могла отказаться от шифрования по другой причине: из-за опасений, что клиенты начнут чаще сталкиваться с блокировкой своих данных.

Напомним, в июле 2019 года генпрокурор США Уильям Барр обратился к Apple с просьбой разблокировать два смартфона, принадлежавших Мухаммеду Саиду аль-Шамрани — военнослужащему ВВС Саудовской Аравии, который 6 декабря 2019 года застрелил троих человек на военной базе в штате Флорида.

В официальном пресс-релизе Apple заявила, что она передала всю имевшуюся у неё информацию правоохранительным органам, но в разблокировке iPhone она отказывает, поскольку не собирается нарушать принципы конфиденциальности.

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