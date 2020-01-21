Париж, , 15:29 — REGNUM Французский автопроизводитель Peugeot не будет выставлять свои модели на Женевском автосалоне. Об этом сообщается на портале SpeedMe.

В компании Peugeot довольно часто не рассматривали это событие как основное. Зачастую бренд выставлял в Женеве отдельные экземпляры, в частности рестайлинговые модели.

Представители Peugeot объяснили решение не ехать на автовыставку отсутствием крупных новинок. А возить отдельные модификации автомобилей, которые не станут серийными, экономически невыгодно.

Таким образом, на выставке не появятся и другие представители концерна PSA — Citroen и Opel.

Ещё одной компанией, которая заявила о пропуске автомобильного салона в Женеве стала Lamborghini.

Итальянский бренд выбрал стратегию позиционирования своих новинок на отдельных, менее крупных мероприятиях, где продукция итальянской марки точно будет в центре внимания.

Ранее стало известно, что топ-менеджеры компании Opel решили сократить 2,1 тыс. рабочих мест до 2025 года, а к 2029 году число сокращенных работников предприятия может увеличиться до 4,1 тыс.

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