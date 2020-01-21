Вашингтон, , 15:08 — REGNUM ВВС США озабочены, что топливозаправщик Boeing KC-46, поставленные в войска, до сих пор не способны выполнять свою основную функцию — дозаправку в воздухе. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн отправил по этому поводу письмо новому генеральному директору компании Boeing. Получается, что новому руководителю прямо указали, что злополучный пассажирский самолет 737 Max — это не единственный проблемный вопрос, который он должен разрешить.

В письме Дэвида Голдфейна говорится, что компания не смогла обеспечить боеготовность заправочного танкера через девять лет после того, как Boeing выиграл конкурс на проект стоимостью 44 миллиарда долларов.

«Мы требуем вашего повышенного внимания к танкеру KC-46. ВВС США продолжают принимать поставки танкера, неспособного выполнить свою основную оперативную задачу», — отмечается в письме.

Начальник штаба ВВС США также пишет: «Как один из ваших крупнейших военных клиентов, мы также полагаемся на отношения доверия и уверенности не только в продуктах Boeing, но и в долгосрочных усилиях по поддержанию необходимого оборудования, которое требуется нашим истребителям».