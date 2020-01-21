Пекин, , 14:46 — REGNUM Китайские эксперты считают, что поступление на вооружение Ракетных войск стратегического назначения РФ нового ракетного комплекса РС-28 «Сармат» обеспечит новую стратегическую опору России. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на китайское издание «Чжунго цзюньван».

В публикации сообщается, что разработка «Сармата» велась более десяти лет, и что в ближайшее время эта новая межконтинентальная баллистическая ракета поступит в войска. Данная МБР идёт на смену ещё советской ракете Р-36М, которая на Западе внушала ужас и получила прозвище «Сатана».

РС-28 «Сармат» по своим характеристикам значительно превосходит Р-36М. Дальность полёта «Сармата» составляет 18 тысяч километров. Ракета может нести до десяти 10 тяжелых ядерных боеголовок, каждая из которых способна стереть с лица земли крупный город или даже целую небольшую страну. Кроме того, предполагается оснащение данной МБР и гиперзвуковыми блоками «Авангард». По открытым данным, модификация с «Авангардом» будет оснащена тремя такими боевыми блоками.

«Сармат» неуязвим от всех имеющихся и перспективных систем ПВО и ПРО вероятного противника. Он также обладает высокой точностью попадания, которая обеспечивается сочетанием различных систем наведения: инерциальной, астрономической и спутниковой.

По мнению китайских экспертов, «Сармат» имеет определённые преимущества за счёт использования жидкого топлива. Это даёт МБР большое ускорение на этапе подъёма, значительно затрудняя перехват ракеты, а также увеличенную тягу, дальнобойность и большую массу полезной нагрузки.

Автор ИА REGNUM ранее подробно анализировал состояние ядерной триады России и планы по её модернизации.