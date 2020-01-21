Красногорск, , 14:31 — REGNUM Мособлдума рассмотрит законопроект о цифровизации городского хозяйства «Умный город», который в качестве пилотного проекта планируют реализовать в Дубне, Ивантеевке и Реутове. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламента Московской области.

На данный момент заключены соответствующие соглашения по внедрению передовых технологий, которые должны утвердить на заседании думы 23 января. Как отметили в Мособлдуме, проектом предусмотрена информационная поддержка на федеральном уровне и индивидуальное сопровождение центром компетенций Минстроя «Умный город».

В результате реализации проекта в Реутове появится автоматизированная система управления котельными. В Ивантеевке планируют расширить зону бесплатного Wi-Fi и открыть больше электронных библиотек. Также на детских площадках и пляжах города установят систему видеонаблюдения и распознавания лиц. В Дубне создали мобильное приложение для контроля за состоянием дорог. Система полностью готова и ждет запуска в эксплуатацию.