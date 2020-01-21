Пекин, , 11:30 — REGNUM Успешно прошла испытания и экспертизу Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники новая ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» («Великий поход — 5»), которая вскоре покинет завод. Ожидается, что свой первый полет ракета нового класса совершит в первой половине 2020 года, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление Канцелярии программы пилотируемых космических полетов.

Ракета-носитель обладает повышенной грузоподъемностью и будет использована для доставки на околоземную орбиту модулей китайской космической станции, строительство которой, как предполагается, будет завершено к 2022 году.

Станция будет иметь общий вес 66 тонн с одним базовым и двумя лабораторными модулями. На одной орбите со станцией планируется разместить большой оптический телескоп.