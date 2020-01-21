Абу-Даби, , 11:31 — REGNUM Дубайская автокомпания Jannarelly Automotive представила специальную версию спорткара Design-1 под названием UK Edition для Великобритании. Об этом сообщается на сайте TopGear.

Спорткар Design-1 от Jannarelly Automotive предстал в разноцветных спецверсиях.

Автомобиль будет доступен в пяти цветовых исполнениях: серый, белый, синий, зеленый и красный. При этом у всех моделей цвет радиаторной решётки будет одинаковым — белым. Такой цвет выбран дизайнерами в честь британских винтажных рейсеров.

Модели имеют съёмные жесткие крыши, а на крышке двигателя нарисован большой британский флаг. Корпус автомобиля сделан из композитного материала, однако за дополнительную плату можно приобрести модель с полностью карбоновым кузовом.

Стоит отметить, что в задней части машины расположен 3,5-литровый атмосферный мотор от японской автокомпании Nissan. Производительность агрегата достигает 325 «лошадей» при 371 Нм крутящего момента. С мотором агрегатируется 6-скоростная механическая трансмиссия.

Наибольшая скорость Design-1 UK Edition составляет 220 км/ч. С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4 секунды.

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), авторынок России в прошлом году занял пятое место в Европе по числу проданных новых легковых машин. За год в РФ было реализовано 1,63 млн единиц новых легковушек.

Читайте также: BMW представит в Женеве прототип модели i4