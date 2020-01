Лондон, , 10:53 — REGNUM Автомобили южнокорейской компании KIA Motors удостоены звания «Автомобиль 2020 года» по версии британских СМИ. Об этом сообщает KBS со ссылкой на автомобильный журнал What Car?.

Согласно публикованным данным, автомобиль Pecanto Morning стал лучшим автомобилем за свои деньги (Best Cars for the Money), а автомобиль Niro EV — лучшим компактным электромобилем (Best Small Electric Car).

Известно, что данные модели автомобилей попадают в список победителей второй год подряд.

Отмечается, что главными конкурентами Pecanto за звание «лучшего» стали Hyundai i10, Volkswagen Up, Toyota Aygo и Dacia Sansero.

В 2019 году в Великобритании было продано 17 948 автомобилей KIA Pecanto Morning, что является четвертым показателем после Toyota Aygo (22 643 единиц), Fiat 500 (21 292 единиц), Hyundai i10 (19 146 единиц). А также 682 автомобиля KIA Niro EV, что является тринадцатым показателем на рынке электромобилей и пятым показателем на рынке внедорожников.

What Car? — британский журнал, выпускаемый с 1973 года. Является одним из ведущих автомобильных журналов Великобритании. Выбирает «Автомобиль года» с 1978 года.