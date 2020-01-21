Нью-Дели, , 10:39 — REGNUM Электрический кроссовер Hyundai Kona Electric поднялся в Тибете на перевале Савула на высоту 5731 метр и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте TheDriven.

Kona Electric побила предыдущий рекорд подъёма авто, который равнялся 5715,28 метра.

Стоит отметить, что электрокар, побивший рекорд, получил дополнительный запас хода при спуске с горы за счет специальной системы регенерации. Принцип работы системы основан на накоплении энергии при торможении.

В движение электромобиль приводит электродвигатель мощностью 135 «лошадей». Его питает батарея ёмкостью 39,2 либо 64 кВт-ч. В комплектации авто с батареей на 64 кВт-ч электрокар может проехать без подзарядки 470 км.

Ранее электрический суперкар GXE компании Genovation из США установил новый рекорд скорости среди машин с электрическим мотором. Результат GXE составил 340,86 км/ч.

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