Москва, , 10:23 — REGNUM Для оценки степени уникальности и инновационности изобретений в военной сфере в России планируется использовать математический подход. Главное научно-исследовательское управление Минобороны РФ уже разработало специальную формулу, которая поможет выбрать действительно инновационный вид вооружения. Об этом сообщает газета «Известия».

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Как отмечено в пояснительной записке к проекту приказа Минобороны, где прописано применение этой формулы, нововведение поможет стимулировать разработки и производство самой современной продукции из той, что есть в России.

Так, для расчета значимости продукции предлагается ввести коэффициенты: «соответствие базовым критическим технологиям», «научно-техническая новизна», а также «возможность парирования военных угроз будущего». По итогам применения формулы изделия с высоким потенциалом получат оценку от 0,8 до 1, с низким — от 0 до 0,3.

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Эксперты отмечают необходимость этого подхода, однако не исключают субъективизма при таком способе оценок со стороны привлечённых специалистов, которые будут определять цифровое значение коэффициентов. Так, например, заинтересованные члены совета, завысив коэффициенты, могут добиться включения нужного им проекта в госзаказ.

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