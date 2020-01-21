Москва, , 10:21 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai запатентовал наименование кросса Palisade, продажи которого начнутся в России во втором полугодии 2020 года. Соответствующий документ появился в базе Федерального института промышленной собственности.

Длина кроссовера составляет 4981 мм. Модель будет продаваться как в семиместном, так и в восьмиместном исполнении.

Однако главным новшеством автомобиля стало богатое оформление интерьера. Салон Palisade обтянут перфорированной кожей. Кроме того, в отделке машины использовали мягкий пластик и вставки под карбон. Также автопроизводители снабдили сиденья второго ряда подстаканниками, функцией вентиляции и электрообогрева.

В автомобиле есть цифровая приборная панель, информационно-развлекательный центр с сенсорным экраном размером 10,25 дюйма, а также видеокамеры кругового обзора и проекционный экран.

Напомним, что официальная премьера Hyundai Palisade состоялась ещё в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Эта модель стала флагманом корейской автокомпании.

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