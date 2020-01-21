Токио, , 10:00 — REGNUM Власти Японии начали подготовку к внедрению на территорию страны систем связи шестого поколения (6G). Так, уже в январе министерство внутренних дел и коммуникаций Японии планирует создать экспертный совет, в состав которого войдут как представители общественности, бизнеса, так и государственные структуры. Он займётся разработкой комплексной стратегии перехода на новый формат. Об этом сообщает портал fossbytes.com.

Читайте также: На Тайване приступили к разработке связи 6G

Известно, что страна намерена вложить в исследования и разработки 6G $ 2,03 млрд. Ожидается, что технология 6G позволит обеспечить скорость в десять раз быстрее, чем та, которую может предоставить 5G.

Планируется, что системы связи шестого поколения будут внедрены в Японии ориентировочно в 2030 году.

Также по теме: Правительство Китая поручило разработать стандарт мобильных сетей 6G

Как сообщало ИА REGNUM, Китая в этом отношении опережает Японию. Министерство науки и технологий КНР ещё в ноябре 2019 года поручило сформировать рабочие группы по исследованию и разработке 6G. В неё войдут представители государственных департаментов, а также эксперты из 37 университетов, исследовательских институтов и предприятий.

Ранее три крупнейших оператора сотовой связи Китая начали предоставлять частным клиентам услуги мобильной связи пятого поколения (5G).