Бразилиа, , 09:00 — REGNUM Авиапроизводитель Embraer (Бразилия) может создать вместе с американской компанией Boeing новую модель турбовинтового пассажирского самолета. Об этом Reuters сообщил коммерческий директор Embraer Джон Слэттери.

«Самолет вписывается в рамки нашего целевого рынка, которым, как мы всегда говорили, является (рынок воздушных судов вместимостью) до 150 пассажиров», — сказал он.

Слэттери уточнил, что самолет мог бы иметь габариты, аналогичные турбовинтовому франко-итальянском ATR-72, или быть больше него.

Как сообщало ИА REGNUM, семейство разработанных в Китае турбовинтовых пассажирских самолетов Xian МА60 «Новая лодка 60» пополнится третьим представителем MA700. Первый самолет MA700 должен сойти с производственной линии в середине 2020 года, а первый полет намечен позже в течение года.

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