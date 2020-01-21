Амстердам, , 08:36 — REGNUM Национальный центр по кибербезопасности Министерства юстиции и безопасности Нидерландов предупредил о том, что учреждения, которые используют системы Citrix, могли быть подвергнуты кибератакам. В центре полагают, что учреждения, которые провели обновление системы после 9 января или не провели её вообще, должны исходить из того, что они подверглись атаке.

Подвергшимся атакам учреждениям рекомендуется отключить связь своих систем с интернетом и подвергнут их тщательному обследованию.

Между тем муниципалитеты Амстердам и Роттердама с 20 января восстановили доступ к сети Citrix для своих сотрудников. Местные власти утверждают, что у них нет оснований полагать, что преступники смогли получить доступ к их системам. Однако эксперты выражают сомнения в том, насколько такие предположения можно считать обоснованными.