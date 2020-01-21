Москва, , 07:54 — REGNUM Новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway, предложили специалисты РКК «Энергия». Об этом говорится в материалах корпорации, подготовленных к XLIV Королёвским чтениям.

Система получила название «Рывок-2». Она является продолжением проекта «Рывок», который предусматривал использование окололунной платформы США для доставки космонавтов к Луне. В новой концепции такой необходимости не будет, поскольку «в качестве средства перемещения экипажа предлагается многоразовый лунный корабль с возможностями прямой посадки на поверхность Луны».

Предполагается, что новый корабль сможет курсировать между станцией на орбите Земли и базой на поверхности Луны. Запускать его на орбиту предлагается при помощи ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5».

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