Москва, , 07:32 — REGNUM Партию танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М получила армия Лаоса в рамках оказания военно-технической помощи, сообщили 20 января журналистам в Минобороны России.

Отмечается, что 20 и 21 января делегация российского оборонного ведомства принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине образования Народной армии Лаоса. К этому событию была приурочена передача российской техники, а также аэродрома Тхонгхайхин, модернизацией которого занимались российские специалисты.

В Минобороны добавили, что российско-лаосские связи будут укрепляться на благо двух государств, в интересах мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, годом ранее Лаос вернул России тридцать танков Т-34, которые находились на вооружении лаосской армии в течение нескольких десятилетий. В России эту технику будут использовать в парадах Победы, танки поместят в музеи и будут снимать в фильмах о Великой Отечественной войне.

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