Стокгольм, , 05:59 — REGNUM Усовершенствованные американские беспилотники Global Hawk позволят вести наблюдение далеко внутри границ России, заявил 20 января генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.

«Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны», — сказал он.

По информации издания, обновлённые беспилотники смогут подниматься на высоту до 18 километров и вести съёмку в радиусе 200 километров. Столтенберг добавил, такое превосходство в технике обеспечит НАТО преимущества, которых нет у России и Китая.

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