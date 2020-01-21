Сан-Франциско, США, , 05:27 — REGNUM Проблема совершения платежей при помощи карт Visa наблюдается 21 января у пользователей в некоторых странах, говорится в отчёте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На перебои, в частности, пожаловались в США, Германии, Великобритании, Австрии и Болгарии. 83% сообщивших о неполадках сказали, что испытывали проблемы с проведением платежа. Ещё по 8% отметили проблемы при обслуживании в банкомате и на сайтах.

Добавим, похожий сбой был зафиксирован в декабре 2019 года. Тогда в российском представительстве Visa сообщали, что проблема не на их стороне.

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