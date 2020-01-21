Химки, Московская область, , 04:29 — REGNUM Уникальную систему навигации на Луне предложили создать специалисты НПО им. Лавочкина, говорится в материалах предприятия, подготовленных в рамках XLIV Королёвских чтений.

Отмечается, что система может состоять из трёх спутников и сети лазерных маяков на Луне. Для создания такого комплекса, по словам специалистов, потребуется создать аппарат аналогичный «Луне-26», усовершенствованный для сброса маяков.

Чтобы «видеть весь диск Луны» и определять координаты объектов, на предприятии предлагают использовать аппарат с мощным телескопом на базе обсерватории «Спектр-УФ». Добавим, о таких же планах в НПО имени Лавочкина сообщали в 2017 году.

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