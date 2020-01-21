Москва, , 02:36 — REGNUM Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени академика Виктора Макеева продолжает в инициативном порядке вести работы над многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем «Корона». Об этом говорится в докладе компании, опубликованном 20 января в сборнике тезисов к Королёвским Чтениям 2020.

Напомним, ГРЦ является разработчиком межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Как следует из доклада, в проект внесены существенные изменения. В частности, стартовая масса увеличена с 270 до 295 тонн, улучшены аэродинамические характеристики ракеты-носителя на участке спуска.

Также сообщается об увеличении расчётной массы выводимой на низкую орбиту полезной нагрузки с 7 до 7,4 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации директора Политехнического института Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), доктора технических наук, профессора Сергея Ваулина, для создания космической платформы с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем «Корона» потребуется восемь лет.

«Корона» — ракета с вертикальным взлетом и посадкой, которую разрабатывал в 1992—2012 годах Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени академика Виктора Макеева в Миассе. Работы были прекращены из-за нехватки средств. В 2017 году специалисты ГРЦ предложили возобновить проект.

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