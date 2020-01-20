София, , 13:40 — REGNUM Болгарская тюнинговая компания Vilner модернизировала экстерьер и интерьер кабриолета Porsche 911 Carrera Cabriolet 1998 года выпуска. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Модель выполнена в синем цвете и в необычном аэродинамическом обвесе Vilner Copper Rose с элементами медного оттенка.

Стоит также отметить, что это первый автомобиль компании, в котором установлен двигатель имеющий водяное охлаждение. Кроме того, тюнеры снабдили авто новой оптикой необычной формы. Специалисты компании установили новые светодиодные ДХО, оформленные в стилистике последних автомобилей марки. Также появились задние светодиодные фонари.

Салон кабриолета обтянут качественной кожей коричневого цвета. Центральная консоль и рулевое колесо имеют деревянные вставки.

Напомним, в прошедшем году в России было куплено 6023 машины Porsche. Это на 17,7% больше результата 2018 года. При этом наиболее популярной в РФ стал внедорожник Porsche Cayenne.

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