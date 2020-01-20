Бразилиа, , 12:54 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen запатентовал в Бразилии экстерьер пятидверного пикапа Tarok. Соответствующий документ опубликован на веб-портале Национального института промышленной собственности (INPI).

Внешний вид серийного пикапа почти полностью повторяет дизайн прототипа 2018 года. По имеющейся информации, новую модель создадут на платформе MQB. Именно такая платформа лежит в основе модели Tiguan Allspace.

Длина пикапа составляет 4910 мм, а расстояние между осями равно 2990 мм. Что же касается длины грузовой платформы, то она составляет 1206 мм. Грузоподъемность пикапа Tarok равна одной тонне.

В движение концептуальную модель пикапа приводит турбомотор максимальной мощностью 150 «лошадей» рабочим объёмом 1,4 л. Двигатель сочетается с 6-скоростным «автоматом» и полноприводной системой 4Motion. У массовой модели может появиться двухлитровый дизельный турбодвигатель той же мощности.

Ранее компания Volkswagen Group Polska была оштрафована в Польше на сумму 120 млн злотых (более 28 млн евро) в связи с тем, что автопроизводитель вводил в заблуждение потребителей о содержании опасных веществ в выхлопных газах дизельных моторов производимых им машин.

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